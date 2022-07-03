مدرب رين يعترف بالاهتمام بنجم برشلونة .. هل يخلصون النادي الكتالوني من عبء راتبه الكبير؟

النادي الفرنسي يريد مدافع برشلونة.

كشف برونو جينيسيو المدير الفني لنادي رين عن رغبته في الاجتماع باللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية نقلتها "سبورت"، وأكد خلالها على معرفته الكاملة بالنجم السابق لليون.

وقال جينيسيو: هو لاعب أعرفه بشكل كامل، لقد دربته لبعض الوقت في ليون، ونجحنا في صناعة رابطة قوية سويًا".

وأضاف: "الجميع يعرف ماضيه والخبرات التي لديه، والتراجع الذي عانى منه في العام الأخير، لكنه لا يزال لاعبًا من مستويات عالية، ونحن نهتم بأمثاله".

اللاعب حصل على تصريح من برشلونة بعدم الانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد في النادي الكتالوني بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".

ولا يعد أومتيتي هو اللاعب الوحيد الذي حصل على ذلك التصريح، فهناك أيضًا ريكي بوتش وكليمون لونجليه اللذان يحاول النادي بيعهم أو خروجهم في إعارة هذا الصيف.

جدير بالذكر أن برشلونة من المنتظر أن يبدأ الإعداد للموسم الجديد في يوم الإثنين حيث تحضر عناصر الفريق من أجل الكشف الطبي.