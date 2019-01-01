مدرب ريال مدريد السابق: نحتاج لتغيير نصف الفريق

جون تشاك يطلب بثورة في سوق الانتقالات

طلب جون توشاك، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، القيام بثورة في سوق الانتقالات وإحداث العديد من التغييرات وعلى رأسها رحيل مارسيلو.

مارسيلو يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولكن سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، واثق من قدرة اللاعب على العودة.

وقال توشاك في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مدريد بحاجة لتغيير نصف اللاعبين وليس فقط مارسيلو، من الضروري القيام بثورة في سوق الانتقالات".

وتابع: "جاريث بيل يعاني في إسبانيا لأنّه لم يتعلم اللغة وهذا الأمر فيه قلة احترام للفريق الملكي".

◀️ بجانب ملعب إشبيلية "سانشيز بزخوان"، هناك أكثر من فريق تحصن أمام برشلونة على أرضه وصعّب من مهمة الفريق الكتالوني في أغلب زيارات البلوجرانا في الخارج.



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الويلزي أشاد بمستوى كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، مشيرًا إلى تأثر البلانكوس برحيله.

واختتم: "البعض يقلل من رونالدو في بعض الأحيان ولكن وقتها يظهر اللاعب ويسجل الأهداف ويجلب البطولات. إنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب بيل ومارسيلو من الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" بنهاية الموسم الجاري.