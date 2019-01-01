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مدرب ريال مدريد السابق: لوف قد يخلف سولاري

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هل يترك لوف منتخب ألمانيا لأجل تدريب ريال مدريد في الفترة المقبلة؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيرند سوشتر، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، هو المرشح الأبرز لخلافة سانتياجو سولاري في قلعة "سانتياجو برنابيو".

سولاري يمتلك عقدًا ينتهي في 2021 مع ريال مدريد.

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وقال سوشتر في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت في اجتماع مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وذكرت إمكانية تولي لوف تدريب الملكي".

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وتابع: "بيريز نظر لي مندهشًا ولم يتوقع أن أقوم بطرح هذا الاسم".

مدرب الميرنجي السابق أشار إلى أنّه استنتج من ذلك وجود مفاوضات بين ريال مدريد ولوف لخلاف سولاري.

واختتم: "رغم أنّ يواكيم لديه عقد مع ألمانيا ينتهي في 2022 لكني لن أكون مندهشًا لو مضى لريال مدريد في الصيف الجاري".

سولاري حقق 10 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري، كما حصد بطولة كأس العالم للأندية.

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