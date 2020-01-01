مدرب ريال بيتيس: الحكم ذبحنا أمام برشلونة.. روبيرتو استحق الطرد

ريال بيتيس حمل حكم المباراة مسؤولية الخسارة أمس..

انتقد فرانشيسكو روبي مدرب فريق ريال بيتيس حكم مباراة فريقه أمس، أمام برشلونة في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

برشلونة نجح أمس في الفوز على ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين في مباراة صعبة على فريق إقليم كاتلونيا بقيادة ليونيل ميسي.

وقال روبي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الحكم ظلمنا بشدة كان يجب أن يخرج سيرجيو روبيرتو من الملعب مطروداً ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية".

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وأضاف: "بعد تدخله على ألانيا كان يجب أن يطرد، ولكنني أرى أن النتيجة مستحقة إذا ارتكبت الأخطاء أمام برشلونة فأنهم سينجحون في الوصول إلى مرماك وهو ما حدث".

وأردف: "لا يمكنني تخيل أن كرة سيرجيو روبيرتو مرت مرور الكرام ولم يطرد فيها ولكن على طبيعة الحال الحكم أفسد الكثير من أوقات المباراة".

وتابع: "لا أعلم حتى هذه اللحظة لماذا حصل نبيل فقير على البطاقة الصفراء الثانية ومن بعد هذا الطرد؟.. علينا أن نكون أكثر تركيزاً في المباريات المقبلة، وعلى الحكام التركيز أيضاً".

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واختتم: "نحن نبعد عن المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية بتسع نقاط لكنني أعلم أنني سأنجح مع هذا الفريق في نهاية الموسم بالوصول إلى أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير".

على نفس السياق شدد نائب رئيس النادي لوبيز كاتالان أن الحكم ذبح فريقه في المباراة، وكان السبب في الخسارة، بعد رفضه طرد روبيرتو في الوقت الذي كان فيه فريقه متقدماً بهدفين.

برشلونة بعد نجاحه يوم أمس في الفوز على ريال بيتيس قلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر الذي نجح في الفوز أمس على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدف، إلى 3 نقاط من جديد في ترتيب الدوري الإسباني.