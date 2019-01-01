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الدوري الأوروبي

مدرب رابيد فيينا عن غياب إيكاردي: سيؤثر على الفريق بالكامل

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نركز على الفريق وليس الفرديات
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سيغيب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن مباراة إنتر الإيطالي، أمام رابيد فيينا النمساوي، غدًا في مباراة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

المدير الفني النمساوي ديماتار كوباور، أكد أن غياب القائد سيؤثر على إنتر بالكامل قبل مواجهة فريقه.

وسيتولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش شارة قيادة النيراتزوري، ليعلق المدير الفني قبل مواجهة الطرفين: "سباليتي مدرب جيد، والجميع يعرف هذا، في الأسابيع الأخيرة مر الفريق بعدة مشاكل، وهذا يحدث دائمًا، عندما يبدأ الانتقاد".

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وتابع: "إنتر فاز على بارما وكانوا يحتاجوا هذا، لكن في هذا الموقف وغياب إيكاردي سيؤثر على الفريق بأكمله غدًا".

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وعن غياب إيكاردي: "الشيء المهم أن نعرف كيف سيلعب الفريق، نحن نركز على الفريق وليس الفرديات، إذا لم يلعب إيكاردي، سيكون هناك أحد بدلاً منه، وسنكون مستعدين للأمر".

وتحول إنتر للدوري الأوروبي بعدما حل ثالثًا خلف برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

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