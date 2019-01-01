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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مدرب ديجون: سنوقف أي مباراة لو سمعنا هتافات عنصرية

AFP
انطوان كومبواري المدير الفني لفريق ديجون يؤكد أنه لن يتردد في إيقاف أي مباراة يشارك فيها فريقه لو تعرض أي شخص لهتافات عنصرية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد انطوان كومبواري المدير الفني لفريق ديجون أن فريقه قد اتخذ قرارًا بإيقاف أي مباراة يجد فيها هتافات عنصرية تجاه أي شخص.

جاء هذا في تصريحات صحفية له عقب مباراة فريق ضد أميان والتي شهدت عدد من الهتافات على لاعب فريقه برينس جوانو.

وقال كومبواري: "الإجابة الصحيحة على مثل التصرفات سمعناها عندما تم إلقاء القبض على ذلك الشخص الذي بدأ تلك الهتافات".

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارًا رفقة الحكم أن مثل ذلك الأمر لو تكرر يجب أن تتوقف المباراة، بدون أي اعتبار لتداعيات ذلك".

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وأكمل: "يجب أن نتعامل مع مثل تلك الأمور بجدية، مثل هؤلاء لا يمكنهم التواجد في المدرجات لكن لسوء الحظ هم متواجدون".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي أقيم ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي كان قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

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