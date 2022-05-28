مدرب دورتموند السابق يرفض عرضًا مغريًا من النصر!

المدرب السويسري يرفض عرض النصر المغري

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رفض المدرب الفرنسي لوسيان فافر، عرضًا من نادي النصر من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل، بالرغم من أن العرض المقدم كبير.

لماذا سيرحل روسو عن نادي النصر؟

نادي النصر تعاقد مع الأرجنتيني ميجيل روسو من أجل تدريب النصر، بدلًا من المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي قدم مستوى باهتًا مع العالمي.

انطلاقة روسو مع نادي النصر كانت رائعة، حيث حقق 8 انتصارات متتالية، ولكن الفريق بدأ في تذبذب بالمستوى، بالخسارة أمام الاتحاد والهلال، وتعادل أمام الاتفاق.

روسو لعب مع النصر 17 مباراة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، فاز في 13 وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات، سجل الفريق معه 34 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

لوسيان فافر يرفض عرض النصر

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، على أن فافر لديه عرض ضخم من نادي النصر، وصل إلى مبلغ 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو أعلى عرض وصل له.

فلوريان بليتنبرج مراسل سكاي ألمانيا، أكد على أن العرض المقدم من نادي النصر أصبح مرفوضًا بالفعل من جانب نادي المدرب السويسري.

المدرب صاحب الـ64 عامًا لديه الرغبة في تدريب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث اتفق مع إدارة النادي على تدريب الفريق، ولكن اختيار مساعديه لا يزال قيد المناقشة بين الطرفين.

Update #Favre: Angebot von Al-Nassr Riad liegt seit einem Monat vor. Dort kann er 7 Mio netto pro Jahr verdienen, bekäme einen 2-J-V. Das Angebot hatte er bereits abgelehnt. Er will zu Gladbach. Verträge sind ausgearbeitet. Es wird noch übers Personal gesprochen. @SkySportDE 🇨🇭 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 28, 2022

لوسيان فافر كانت آخر تجربة له مع نادي بوروسيا دورتموند، وسبق له وقام بتدريب مونشنجلادباخ ونيس الفرنسي وهيرتا برلين وغيرهم من الأندية.

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