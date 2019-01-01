مدرب دجلة: الزمالك يتفاوض مع شبيه إنييستا وتشافي

محمد عبد العاطي موهبة برزت بالدوري المصري الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد عبد الواحد؛ المدرب العام لوادي دجلة، وجود مفاوضات من الزمالك مع محمد عبد العاطي؛ لاعب وسط الفريق الدجلاوي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ23 شارك مع دجلة الموسم الجاري في 16 مباراة بالدوري والكأس، تمكن خلالهم من صناعة هدفين.

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وقال عبد الواحد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "الزمالك يتفاوض مع وكيل عبد العاطي، لكنه جدد مع دجلة لمدة خمس سنوات، وأي مفاوضات ستكون مع مجلس الإدارة".

وأضاف: "محمد عبد العاطي موهبة غير طبيعية ويملك قدم يسرى لا تفقد الكرة مثل إنييستا وتشافي، لديه رؤية في الملعب والجرأة، رغم صغر سنه إلا أنه قائد في الملعب".