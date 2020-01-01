مدرب خيتافي: لهذا لم أصافح سيتين وهذا هو موقف أنخيل

جوزيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي يوضح أسباب عدم مصافحة كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة وخسارة فريقه للمباراة.

أعرب خوزيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي عن رضاه على الأداء الذي قدمه فريقه ضد برشلونة في لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب عقب المباراة وأكد خلالها على تمسكه بمهاجمه أنخيل المطلوب في برشلونة وتطرق للحديث عن عدم مصافحة كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة.

وقال بوردالاس: "خسرنا المباراة في ثماني دقائق فقط والتفسير الوحيد أنهم لديهم أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، رغم ذلك لعبنا مباراة عظيمة ومنحنا برشلونة عدة مشاكل لدرجة أنهم أرادوا إنهاء المواجهة، أريد تهنئة فريقي".

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وأضاف: "لا أعتقد أن كرة القدم كانت عادلة معنا اليوم، لقد ضغطنا عليهم لفترات طويلة لكننا في النهاية فريق أقل خبرة وجودة منهم".

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وأكمل عن إمكانية ضم برشلونة لمهاجمه أنخيل: "لا أعتقد أنني سأتوقف عن الاعتماد عليه، الرئيس أخبرني أنه لا توجد أخبار جديدة، وأتمنى أن يستمر معنا لأننا في حاجة له".

وأردف حول الهدف الملغي للفريق في الشوط الأول من المباراة: "لم أشاهده بشكل جيد لكنني أعتقد أنه تم إلغاءه بسبب خطأ ما في منطقة الجزاء".

وأنهى تصريحاته عن كيكي سيتين وعدم مصافحته: "من المفترض والمعتاد أن يقوم المدرب صاحب الأرض بالقدوم لمصافحة الزائر، ماذا يمكنني أن أفعل؟".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد وللأخير مباراة سيخوضها بالغد أمام سيلتا فيجو، بينما يحل خيتافي ثالثًا بـ 42 نقطة.