مدرب خودرو: سعر لاعب من الهلال يساوي ميزانية فريقي

مدرب الفريق الإيراني يتحدث عن الفارق في الإمكانيات بين فريقه والهلال السعودي.

أكد الإيطالي هنري ستيفانو، المدير الفني لفريق شاهر خودرو الإيراني، على أن سعر لاعب واحد فقط من فريق الهلال السعودي، يساوي ميزانية ناديه بالكامل، ليوضح الفارق بين الإمكانيات المادية بين الفريقين.

الهلال حقق الفوز على خودرو الإيراني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ستيفانو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن سعر لاعب واحد من الهلال، يساوي ثمن فريق بالكامل، وهذه هو سبب الفارق في الإمكانيات خلال مباريات اليوم".

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المدرب الإيطالي تابع: "مواجهة الهلال ليس بالأمر السهل، لأنه بطل النسخة الماضية من البطولة القارية، وفريقي يلعب في بطولة البطولة الآسيوية للمرة الأولى".

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وبهذا الانتصار يتصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه باختاكور الأوزبكي بنفس رصيد النقاط، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وشاهر خودرو بالمركزين الثالث والرابع.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل.