مدرب حسنية أكادير: ينتظرنا موعد مع التاريخ أمام الزمالك

جاموندي يؤكد تأثر فريقه بالمباريات المحلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ميجيل جاموندي؛ المدير الفني لحسنية أكادير المغربي، على جاهزية فريقه لتقديم مباراة كبيرة أمام الفارس الأبيض، معولًا على عاملي الأرض والجمهور.

ويلاقي الفارس الأبيض الفريق المغربي غدًا الأحد، ضمن ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب أدرار.

جاموندي قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ينتظرنا موعد مع التاريخ أمام الزمالك، ونعتزم مواصلة مشوارنا في البطولة وتخطي الفريق المصري، وإن كنا لم نحضر للمباراة جيدًا، لأننا خضنا مباراة في الدوري في وسط هذا الأسبوع".

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وأضاف: "رغم كل الظروف التي يمر بها الفريق إلا أننا جاهزون لمقارعة الزمالك رغم تجاربه الكبيرة في المسابقات الأفريقية".

مدرب أكادير تابع: "لقاء الغد ما هو إلا شوط أول نحو التأهل ومهما كانت النتيجة فلا شيء سيحسم المتأهل إلى لقاء الإياب، إلا أننا مطالبون بخلق الفارق، لأن المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا".

واختتم: "بالتأكيد المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى مستوى وتجارب الزمالك، لكننا جاهزين للتحدي ولمنافسة".

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في مصر، في 14 من إبريل الجاري.