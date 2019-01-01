مدرب حسنية أغادير: يجب ألا نكرر أخطاء خسارة آسفي أمام الزمالك

بعد الخسارة أمام أولمبيك آسفي مدرب أغادير يتحدث عن لقاءء الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق حسنية أغادير المغربي، على أن الأخطاء التي وقع فيها فريقه أمام أولمبيك آسفي بالدوري المغربي، يجب أن تتكرر أمام الزمالك بالكونفدرالية.

ويواجه فريق حسنية أغادير نظيره الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل، في مباراة الذهاب.

جاموندي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست راضي عن أداء لاعبي فريقي، لارتكاب العديد من الأخطاء، فنحن لسنا معتادين عليها".

آخر مباراة حقق فيها حسام حسن الفوز على الزمالك بقيادة مدرب أجنبي كانت في 2008، حين فاز المصري على الزمالك الذي كان يقوده كرول بهدفين مقابل هدف ⚽️ pic.twitter.com/fnQnAmo5Cw — جول مصر (@goaleg) April 3, 2019

المدرب الأرجنتيني تابع: "أدائنا تحسن خلال الشوط الثاني، وكان من الممكن أن نحقق الفوز على أولمبيك آسفي".

واختتم مدرب حسنية أغادير تصريحاته قائلًا: "اندفعنا وترك المساحات كان أمرًا ساذجًا، وهذا الأمر يجب ألا يحدث أمام الزمالك".

وخسر حسنية أغادير من أولمبيك آسفي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.