مدرب حراس الأهلي: علينا التركيز حتى لا يتكرر سيناريو الطلائع في القادم

حذر طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، لاعبي الفريق من التأخر في إنهاء المباريات مبكرًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يجب التركيز على استغلال كل فرصة تتاح.

الشياطين الحمر تمكنوا من اقتناص فوز صعب في اللحظات الأخيرة أمام الفريق العسكري بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ31 بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال سليمان، خلال تصريحاته لقناة "النيل للرياضة"، عقب المباراة: "مكسب صعب، وكل المباريات المقبلة صعبة، وكان علينا أن نستغل تعثر بيراميدز بالأمس حتى نتساوى في النقاط".

وأضاف: "نحن صعبنا المباراة على أنفسنا، بسبب إهدار الفرص الكثير، وكانت ستزداد الصعوبة حال سجل الطلائع أولًا، من المهم في الفترة المقبلة أن نتجنب مثل هذه السيناريوهات ولا نتركه يتكرر".

سيد عبد الحفيظ: صعبنا المباراة على أنفسنا ويحسب للاعبين الحفاظ على الهوية

وعن تقييمه لأداء محمد الشناوي؛ حارس مرمى المارد الأحمر، علق: "لم يختبر كثيرًا اليوم، وإن كانت قراره متأخرًا في كرة وحيدة بالشوط الأول، وضربة الجزاء لا ألومه على عدم التصدي لها".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 64 في المركز الثاني متأخرين بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز، صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط وإن كان قد خاض مباراتين أكثر من الأحمر، بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

🎤🎼🎶🔴



He’s our centre half, he’s our number 4

Watch him defend and we watch him score

He can pass the ball, calm as you like… He’s Virgil Van Dijk



مدافعنا، صاحب الرقم

شاهدوه يدافع، وشاهدوه يسجّل

سيمرّر الكرة، بالهدوء الذي تحبه

إنه ڤيرجل ڤان دايكpic.twitter.com/xSn8JUl3Sl