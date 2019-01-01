مدرب حراس أجنبي ضمن مساعدين فايلر في جهاز الأهلي

الأهلي أعلن عن تولي فايلر تدريب الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سيصطحب مدرب حراس مرمى أجنبي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تولي فايلر تدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن المدير الفني سيصطحب 3 مساعدين أجانب معه من بينهم مدرب حراس مرمى.

وأشارت التقارير أن من المحتمل أن يضم فايلر أيضًا محلل أداء للجهاز خلال الفترة الحالية استعدادًا لقيادة الأهلي في الموسم الجديد.

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وكان وفد الأهلي المكون من أمير توفيق مسئول التعاقدات وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، قد توصلا لاتفاق أمس مع فايلر.