مدرب حجازي القادم.. بيليتش يقترب من تدريب وست بروميتش
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Evening Standard
أكدت تقارير صحفية اقتراب الكرواتي سلافن بيليتش من تدريب وست بروميتش الإنجليزي في دوري الدرجة الثانية، والذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي.
وبحسب سكاي سبورتس فإن الاتفاق قد تم التوصل إليه من جانب الطرفين بالفعل.
وسبق لبيليتش -50 عاماً- اللقاء مع مسئولي النادي قبل بضعة أيام خلال المفاوضات.
BREAKING: Slaven Bilic is close to agreeing a deal to become West Brom's new head coach, Sky Sports News understands.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 11, 2019
ويأتي ذلك بعد قرار النادي بعدم التجديد للمدرب المؤقت الحالي جيمي شان.
يذكر أن بيليتش درب منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، حيث قادهم إلى ربع نهائي يورو 2008، فيما تولى قيادة وست هام يونايتد في إنجلترا، حيث حقق معه المركز السابع في موسمه الأول.