مدرب جور ماهيا: الفوز على الزمالك برباعية لم يكن متوقعًا

الفوز منحنا دفعة معنوية، هكذا وصف مدرب جور ماهيا الكيني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسن أوكتاي، المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني، على أن فوز فريقه على الزمالك، يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة، في البطولة الإفريقية.

الزمالك خسر من نظيره جور ماهيا الكيني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أوكتاي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز على الزمالك، شيء مهم للغاية للاعبي فريقي، لأن هذا الفوز يعطيهم دفعة معنوية".

💢 الزمالك خسر اليوم أمام جورماهيا وقدم أسوأ مبارياته هذا الموسم، أي الأسباب تراها أدت للهزيمة؟ pic.twitter.com/SfZQL33Z5x — جول مصر (@goaleg) February 3, 2019

مدرب جور ماهيا تابع: "تحقيق الفوز على فريق بحجم الزمالك بأربعة أهداف، لم يكن شيئًا متوقعًا، لأننا حضرنا أنفسنا للمباراة بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة.

واختتم حسن أوكتاي تصريحاته، مشددًا على أن أنه قام بالمخاطرة أمام الزمالك، وأنها نجحت، حيث قال: "القادم سيكون أفضل لنا بعد فوز اليوم".

الزمالك يقع في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا فريقي نصر حسين داي الجزائري، وبيترو أتليتكو الأنجولي.