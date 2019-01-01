مدرب جنوب أفريقيا: الخروج مؤلم ولكنها كرة القدم

ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا

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قال ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا إن الخروج من ربع نهائي أمم أفريقيا يعد أمرًا مؤلمًا ولكن هذه هي كرة القدم وأحكامها.

وكانت جنوب أفريقيا قد خسرت أمام منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، ليخرج الأولاد من ربع النهائي ويتأهل النسور الخضر إلى نصف النهائي.

وعقب المباراة، أعرب ستيوارت باكستر عن أسفه بالخسارة وتوديع البطولة، مؤكدًا أن الأخطاء تكلف الكثير في البطولات الكبرى.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 10, 2019

وقال ستيوارت: "لعبنا بشكل جيد في شوط المباراة الأول، وعلى الرغم من استقبالنا هدف خلاله إلا أننا حافظنا على توازننا ونجحنا في مجاراة النسق"

وأضاف: "في الشوط الثاني أيضًا نجحنا في تعديل الكفة وكنا أفضل ولكن خسرنا كل شيء بسبب خطأ قاتل، لم نحب أن نخسر بهدف كهذا"

وتابع: "في كرة القدم الأخطاء تكلفك الكثير والمواهب تعطيك الأفضلية ولا يمكن البكاء على ما حدث، هذه هي أحكام الكرة التي علينا أن نقبلها"

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يذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد وصلت إلى هذا الدور بعد التغلب على أصحاب الأرض المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء في واحدة من مفاجآت الدور ثمن النهائي.