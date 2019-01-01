خاص | مدرب تونس يوضح حالة ساسي، ويواصل انتقاد ملاعب السويس

هناك مشكلة حقيقية في وسط ملعب تونس..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

قبل 41 يومًا بالتمام والكمال من انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، كشف المدير الفني لمنتخب تونس، ألان جيريس، عن مشكلة حقيقية يواجهها «نسور قرطاج» في خط الوسط بسبب الإصابات والحالة البدنية لبعض عناصره.

وتأكد غياب لاعب وسط النجم الساحلي، محمد أمين بن عمر، عن البطولة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، في الوقت الذي يواصل فيه نجم وسط الفريق ونادي الزمالك، فرجاني ساسي، عملية التأهيل بعد خضوعه لجراحة في شظية القدم قبل شهر.

وعن مستجدات حالة ساسي، قال المدرب الفرنسي «فرجاني ساسي ليس جاهزًا بعد، نحن في حرب ضد الزمن».

«لدينا عمق وبدلاء في الدفاع، وفي الهجوم أيضًا، لكن في خط الوسط الأمور معقدة. من الممكن حدوث متغيرات اعتمادًا على أسلوب اللعب. الأمور ليست واضحة فيما يخص إيجاد لاعب يمتلك نفس المواصفات».

وواصل جيريس انتقاد حالة ملعب السويس إضافة لملعب التدريبات، حيث سيلعب وسيتدرب المنتخب التونسي، قائلاً «بالنسبة لملعب السويس، لا يمكنني تصور كيف سيصبح جاهزًا خلال شهر ونصف لاستقبالنا نحن وبقية الفرق التي ستلعب عليه».

وتابع «رأيته في حفل القرعة يوم 12 أبريل، يحتاج لإعادة تأهيل ليلائم الظروف الطبيعية لاستقبال أي مباراة. بالنسبة لملعب التدريبات، الأمر أسوأ لأنه لم يكن هناك سوى القليل من العشب».

«لدينا فندق جيد، لكن أيضًا نحتاج لبقية العناصر في المعسكر. نحن نأمل وننتظر لنعرف ما إذا كان ملعب التدريب سيكون جاهزًا ريثما يستعيد ملعب المباراة جهوزيته التي كان عليها في العام الماضي».

وعن توجه بعض اللاعبين التوانسة للاحتراف العربي عوضًا عن الأوروبي، قال «لا يوجد هناك الكثير. لديّ لاعب في قطر وثلاثة في المملكة العربية السعودية وثلاثة آخرون في مصر. الخليج بالنسبة للبعض، مثل المساكني، كان دائمًا محط تفكير حسب العروض».

وأتم «المساكني لعب في الدحيل القطري لثلاث سنوات، واختار هذا الشتاء الاحتراف في أوروبا بعمر 28 عامًا. على المستوى الرياضي نعرف أنه ليس المستوى الأعلى، لكنه مهم وقيم. كنت أتحدث مع كلود ماكيليلي مدربه في بلجيكا وأكد ذلك».