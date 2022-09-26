مدرب تونس: لماذا تلك الانتقادات لقطر؟ يُريدون السطو على كرة القدم

تونس تُواجه البرازيل وديًا اليوم استعدادًا للمشاركة كأس العالم 2022

وجه علي بومنيجل المدرب المساعد لمنتخب تونس انتقادات حادة للأشخاص والجهات التي تُهاجم قطر وتنظيمها لكأس العالم 2022، واصفًا أولئك بأنهم يُريدون السطو على كرة القدم.

تونس تستعد لمواجهة البرازيل وديًا في فرنسا مساء اليوم، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر القادم ويستمر حتى الـ18 من ديسمبر.

وعانت قطر خلال السنوات الماضية من هجوم بعض الأشخاص والجهات بحجة حقوق العمال والإنسان في البلاده، لكن بومنيجل دافع عن البلاد مؤكدًا أنها لم تبن بين يوم وليلة.

وأضاف في تصريحاته لإذاعة "آر أم سي" "قطر لم تُبن اليوم، الدولة استعانت بعدد من العمال من الخارج لبناء الطرق والبنية التحتية، العالم كله يُركز على قطر الآن لأنهم سينظمون كأس العالم".

تابع حول مهاجمة البعض للدولة العربية "يُريدون السطو على كرة القدم، كان يُمكن لتلك الإدعاءات أن تُطرح قبل الوقت الراهن لحل بعض المشاكل".

واصل حارس المرمى المتوج مع نسور قرطاج بكأس أمم إفريقيا 2004 "تلك مشكلة مفتعلة، يُريدون استغلال كرة القدم للحديث عن مشاكل أخرى مثل حقوق الإنسان".

أتم "ما يحصل حاليًا مؤسف، لماذا لم يتحدثوا قبل الآن؟ لماذا تلك الدول لم تتحدث في وقت سابق؟ أسمع حديثًا من كل الاتجاهات، الحديث عن حقوق الإنسان صحيح لكن ليس اليوم".

يُشار إلى أن تونس وقعت في المجموعة الرابعة بجانب حامل اللقب فرنسا والدنمارك وأستراليا.