مدرب توتنهام السابق: بيل لم يلقَ معاملة عادلة في ريال مدريد

ألن يتطلع لعودة بيل مرة أخرى..

أبدى كلايف ألن مدرب ومهاجم توتنهام السابق رغبته في عودة جاريث بيل نجم ريال مدريد إلى الفريق مجدداً.

وقال ألن لتوك سبورت:"سأحب رؤية ذلك يحدث، عودة جاريث بيل للسبرز في الملعب الجديد ومع تقدم النادي للأمام، أعتقد أن ذلك سيكون تصريحاً كبيراً".

وأضاف:"كنت هناك حين أتى وعملت معه لعدد من السنوات، رأيته يصبح لاعباً مذهلاً، نحن لا نقدره بما فيه الكفاية"

وأوضح:"أعتقد أن جاريث لم يلقَ معاملة عادلة في ريال مدريد، طريقة شعورهم تجاهه لا تصدق".

يذكر أن التقارير تتحدث عن رحيل بيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، والوجهة الأقرب هو ناديه السابق.