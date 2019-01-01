مدرب بيرو يكذب بيراميدز: بينافينتي لم يتقدم بعد انتقاله للدوري المصري

بينافينتي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده في معسكر مارس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كذّب ريكاردو جاريكا؛ المدير الفني لمنتخب بيرو، نادي بيراميدز بعدما أكد الأخير انضمام لاعبه البيروفي بينافينتي إلى صفوف منتخب بلاده في المعسكر المقبل.

بيراميدز أعلن تلقيه خطابًا من بيرو، لاستدعاء لاعبه في معسكر مارس الجاري، الذي تواجه به بيرو، منتخب سلفادور إلا أن هذا لم يحدث.

بالتوفيق للاعبنا الدولي كرستيان بينافينتي مع منتخب بلاده 🇵🇪💙 pic.twitter.com/FuKaJ96gss — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٣ مارس ٢٠١٩

وقال جاريكا، خلال مؤتمره الصحفي للحديث عن القائمة المختارة: "قررنا عدم استدعاء بينافينتي لأننا نرغب في تجربة لاعبين آخرين، بجانب أنني وفقًا لما رأيته من اللاعب في بلجيكا مقارنة بما يقدمه في مصر فأعتقد أنه ليس هناك تقدم، لكن هذا ليس معناه أنه استبعد نهائيًا من حساباتنا".

وأضاف: "ربما لم ينضم بينافينتي الآن، لكن لدينا 15 يومًا قبل كوبا أمريكا قد نستدعيه وقتها".

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صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم لبيراميدز في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من شارلروا البلجيكي، وشارك معه في خمس مباريات، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع مثله.