مدرب بيرنلي يتهم آرسنال بالتمثيل.. وإيمري يرد

مدرب الجانرز يرفض اتهامات دايش..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى شين دايش المدير الفني لبيرنلي امتعاضه مما وصفه بتمثيل لاعبي آرسنال خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز الأخير 3-1.

وقال دايش عقب المباراة:"لا أحد يريد رؤية التمثيل في مباراة ولكن كان هناك لقطتين من هذا النوع هنا، حسناً إنهم ثلاثة". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"هذا باحتساب (جرانيت) تشاكا، أعلم أنه قام بالتمثيل لأنه كان ينظر للحكم بعد أقل من ثانية عقب سقوطه".

وأوضح:"لا أريد رؤية ذلك وأعتقد أنه لا أحد يجب أن يرغب برؤية ذلك، لا يمكنني اتهام الأفراد، ولكن هذه مباراتنا رقم 60 بدون ركلة جزاء".

على الناحية الأخرى رفض أوناي إيمري تلك الكلمات قائلاً:"لا أتفق، لقد عملنا بشكل جيد ونحن سعداء بالفوز، يجب أن يتم احترامنا واحترام الحكم أيضاً".

وكان ذلك الفوز قد رفع رصيد الجانرز إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما قبع بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ12 نقطة.