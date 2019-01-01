مدرب بيرنلي عن انتقال مدافعه إلى ليفربول: هذا من عمل الأشباح
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اعتبر شين دايش مدرب بيرنلي الأنباء التي ربطت مدافعه جيمس تاركوفسكي بالانتقال إلى ليفربول "من عمل الأشباح"!
وقال دايش:"هناك الكثير من الشائعات، والقليل من الحقائق".
وأضاف:"أكثرهم إثارة هي تلك التي تخص (تاركي)، إنها غريبة للغاية".
وأوضح:"إنه هذا الوقت من الموسم، الكل يريد خبر ما، ولكن هناك الكثير من عمل الأشباح في الأنحاء".
يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أوردت رغبة الريدز في التعاقد مع المدافع، كما أوضحت أن بيرنلي لا ينوي إعارته أو بيعه بأقل من 50 مليون جنيه استرليني.