مدرب بيرسبوليس: السد أفضل من منتخب قطر

المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه ضد السد في دوري أبطال آسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره السد القطري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفانكوفيتش وأكد خلالها أن الفريق يمتلك عناصر مميزة للغاية تجعله بنفس قوة المنتخب القطري أو أفضل بعض الشيء.

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وقال إيفانكوفيتش: لدي اعتقاد أن فريق السد أقوى من المنتخب القطري الذي حقق لتوه الفوز ببطولة كأس آسيا، في ظل كل العناصر التي يمتلكها".

وأضاف: "ستكون مواجهتنا أمامهم صعبة للغاية، لو نظرنا للنسخة الأخيرة سنرى أن السد وبيرسبوليس كانا الأفضل فيها على الإطلاق، لكن مواجهة نصف النهائي أخرجت السد".

وأكمل: "الفريق لا يزال قوي للغاية ولديه عناصر مميز مثل تشافي وجابي ويونج جونج وبغداد بونجاح والعديدون، لا أريد نسيان أحدهم".

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جدير بالذكر أن بيرسبوليس يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا بينما يتذيل السد الترتيب بعد خسارته للمباراة الوحيدة التي خاضها أمام الأهلي السعودي.