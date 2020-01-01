مدرب بيراميدز: من الممكن إراحة الأساسيين باقي مباريات الكونفدرالية

تشاتشيتش يتحدث عن الفوز على المصري البورسعيدي.

أكد أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن المصري البورسعيدي منافس "شرس"، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء يوم الأحد.

بيراميدز حقق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مدرب بيراميدز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المصري فريق شرس وقوي للغاية، ويمتلك إمكانيات رائعة، ويجب تهنئة جهازهم الفني على هذه المباراة".

تشاتشيتش تابع: "بعد ضمان التأهل، من الممكن الاعتماد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين، من أجل إراحة العناصر الأساسية، للتركيز في الدوري الممتاز".

الكونفدرالية - بيراميدز يؤمن صدارة المجموعة بالفوز على المصري

المدير الفني لبيراميدز أردف: "أركز على المجموعة الحالية من اللاعبين، ولا أفكر في تعاقدات جديدة، ولا أهتم بأمر رفض السماح بالاستبدال، وهدفي تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة، سواء في الدوري أو الكونفدرالية".

واختتم تشاتشيتش تصريحاته مشددًا على أن فريقه يمتل عناصر مميزة، وبإمكانهم إكمال الموسم الحالي بنفس القوة.

وحسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات، ويحتل المصري المركز الثاني بـ6 نقاط.