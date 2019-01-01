مدرب بيدفيست ينصح صن داونز: يمكنكم التسجيل في مصر

هل يستغل صن داونز نصائح مدرب بيدفيست؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص جيفين هانت المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي، على تقديم نصيحة إلى فريق صن داونز، قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

هانت قال خلال تصريحات لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية: "صن داونز قادر على تحقيق الفوز بمباراة الأهلي، لأن كل مرة يأتي فيها إلى جنوب إفريقيا يكون أداءه سلبيًا".

مدرب بيدفيست تابع: "صن داونز لديه إمكانيات رائعة ستجعله يقدم أداء جيد أمام الأهلي".

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جيفين هانت أردف: "يجب على صن داونز الصبر، فهم قادرين على تسجيل الأهداف في مصر، وعليهم تحويل الملعب في مباراة العودة إلى جحيم".

وأنهى مدرب بيدفيست تصريحاته قائلًا: "الأهلي لن يغامر في مباراة الذهاب، لأن هذه عقليته، ودائمًا يخاف استقبال أهداف خارج الأرض".

الأهلي سيحل ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا