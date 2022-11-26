مدرب بولندا يُشير لدور الهلال في فوز السعودية على الأرجنتين

مباراة منتظرة يوم غدٍ السبت بين بولندا والسعودية

توقع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا مباراة صعبة وقوية أمام السعودية في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الأخضر كان قد بدأ البطولة بالفوز على الأرجنتين فيما اكتفت بولندا بالتعادل السلبي مع المكسيك، ولذا تُعد المواجهة حاسمة للغاية في حظوظ الفريقين للتأهل إلى دور الـ16.

ميشنيفيتش أشاد بالمنتخب السعودي كثيرًا، مشيرًا إلى أن أحد أسرار قوته امتلاكه لـ9 لاعبين يلعبون لفريق واحد هو الهلال بطل آسيا.

وأضاف عن اللقاء "درست المنتخب السعودي وأداءه أمام الأرجنتين، لن نُغير من طريقة لعبنا أمامهم، قد تكون هناك بعض التغييرات في اللاعبين. ندرك تمامًا حقيقة أن المباراة أمام الأخضر ستكون صعبة ومثيرة، خاصة بعد فوزهم على الأرجنتين".

أتم "لن ندخر جهدًا لتقديم أفضل أداء كروي، لن نعد بأي شيء إلا بذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى الدور الثاني في المونديال".

يُشار إلى أن الأخضر سيواجه المكسيك في ختام دور المجموعات فيما ستخوض بولندا الاختبار الأصعب أمام رفاق ليونيل ميسي.