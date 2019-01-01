مدرب بورتو يُشبه موقفه بموقف دي فرانشيسكو قبل لقاء دوري الأبطال

الأوضاع في الدراجاو والأوليمبيكو متشابهة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصر المدير الفني البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو البرتغالي، على عدم وجود مشكلة في إخراج لاعبيه من أجواء خسارة كلاسيكو البرتغال أمام بنفيكا قبل لقاء روما.

وفشل بورتو أمام بنفيكا، وسقط بهدفين مقابل هدف، ليتراجع للمركز الثاني، في ترتيب الدوري البرتغالي، قبل لقاء الإياب أمام روما غدًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى لقاء الذهاب بفوز الذئاب 2-1.

وبدأ البرتغالي حديثه بالمؤتمر الصحفي: "ليس من الضروري إعطاء اللاعبين رسائل أو إيجاد كلمات لأنهم يعرفون الأمر، لا يوجد حافز أفضل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "سيكون الملعب ممتلئاً، الجماهير ستساعدنا، وعلينا أن نساعد أنفسنا، علينا أن نفعل شيء للجماهير ونجعلهم متأكدين من قدرتنا على الفوز".

وسقط روما أيضًا في ديربي العاصمة الإيطالية، أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ويأمل في خطف بطاقة العبور، وهناك أصوات تطالب بإقالة دي فرانشيسكو.

وواصل البرتغالي حديثه عن روما: "منذ اللقاء الأخير، ردود أفعال لاعبينا كانت جيدة، وأنا أيضًا مثل دي فرانشيسكو إذا خسرت ستحصارني المشاكل".

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وعن دفاع بورتو وروما في مسابقة الدوري: "علينا الفوز باللقب، دون تسرع، لابد أن نحظى بمستوٍ عالٍ دفاعيًا، روما ثالث أفضل دفاع في الدوري الإيطالي، لكن التوازن مهم للفوز، الأداء الجماعي سيأتي ثماره، ثقتنا تزداد، وليس باللعب الفردي".

واختتم: "امتلاك هولاء اللاعبين أمر مهم، لكن ليس حاسمًا دائمًا، علينا أن نكون أكثر كفاءة هجوميًا، وكذلك في الشق الدفاعي".

ويمتلك بورتو في ملعب الدارجاو، فرصة التأهل حال الفوز بأي نتيجة كونه خسر خارج أرضه بهدفين مقابل هدف ذهاباً.