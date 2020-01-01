مدرب بورتو عن جوارديولا: مزعج وتحدث بطريقة سيئة عن البرتغال

حالة من الغضب من النادي البرتغالي تجاه مانشستر سيتي

هاجم سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو، بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، واتهمه بعدم الاحترام، بعد المواجهة بينهما الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

سيتي نجح في افتتاح مشواره بالأبطال، بالفوز على ضيفه البرتغالي بنتيجة 3/1، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

المباراة شهدت العديد من الخلافات، والمشادات اللفظية بين جوارديولا وكونسيساو، ليخرج مدرب بورتو للحديث عن تفاصيلها.

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وقال البرتغالي:"يجب علي التعلم من جوارديولا، بطريقته في الضغط على الحكام وحديثه إلى الفريق المنافس".

وأضاف:"هو مثال رائع يجب التعلم منه، كنا مثل الملائكة مقارنة بما فعله في المنطقة الفنية، تحدث عن بلدي بطريقة مهينة وأسلوبه كان محزناً بصورة كبيرة".

وتابع:"كل من في مانشستر سيتي تعامل معنا بهذه الطريقة، لذلك يجب أن أعتذر للحكام في البرتغال عندما أشتكي وأعتقد أننا مظلومون، لأنه بعد برؤية المسؤولين في هذه المباراة بغرفة تقنية الفيديو، سنجد أن الحكام في البرتغال أفضل بكثير".

وأشار كونسيساو خلال حديثه، إلى أن حكم المباراة كان له دوراً كبيراً في خسارة فريقه، خاصة بعدما احتسب ركلة جزاء غير صحيحة على حد قوله.

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جدير بالذكر أن جوارديولا لم ينتقد بورتو أو مدربه بعد نهاية المباراة، بل قام بمدح الصورة القوية التي ظهر بها الفريق البرتغالي.