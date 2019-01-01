مدرب بني ياس: نثق في الفوز على الشارقة رغم تنظيمه

مدرب فريق بني ياس يتحدث عن مواجهة الشارقة المتصدر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد كرونو يوريتشيتش، المدير لفريق بني ياس، على أن فريق الشارقة هو البطل المتوقع لبطولة الدوري الإماراتي هذا الموسم، لأنه يقدم موسم مميز ومختلف على جميع الأصعدة.

وقال مدرب بني ياس خلال المؤتمر الصحفي: "نهنأ فريق الشارقة على هذا الاداء في الموسم الحالي وبالأخص مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري الذي قام بمجهود كبير وعمل جبار في فريق الشارقة"

واستكمل حديثه عن الشارقة حيث قال: "بإمكان الجميع أن يرى عمل العنبري مع الشارقة، لأن فريقه منظم بشكل كبير ولديه شخصية في الميدان ويسير بخطى ثابته نحو تحقيق اللقب".

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📄 التفاصيل: https://t.co/F07EyaqopT pic.twitter.com/Y643GRyHZO — نادي بني ياس (@BaniyasClub) April 10, 2019

يوريتشيتش تابع: "نحترم فريق الشارقة ولكن لدينا ثقة كبيرة بأننا سننتصر في هذه المباراة، نمتلك لاعبين وفريق مميز لهذا أنا واثق تمامًا من الفوز في ملعبنا الذي يشكل صعوبات كبيرة على أي خصم يواجهنا هنا".

وواصل: "قدمنا مباراة كبيرة في الدور الأول أمام الشارقة، ولكن لم يحالفنا الحظ وخسرنا نقاط المباراة، الأن الأمور اختلفت حيث أن السماوي أصبح أكثر قوة ونضج، أما الشارقة فكما هي المباراة الأولى نتوقع بأنه سيعتمد على أخطائنا للوصول إلى المرمى لهذا سنحاول تفادي أخطاء المباراة الأولى"

ويواجه بني ياس نظيره الشارقة بالجولة 20 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب بني ياس.