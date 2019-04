مدرب بني ياس: مواجهة الظفرة ليست سهلة وهدفنا تحسين مركزنا

أكد الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، مدرب فريق بني ياس، على أن مواجهة فريقه أمام الظفرة ليست سهلة.

بني ياس سيواجه الظفرة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

جوريتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هدفنا الفوز بأكبر عدد من المباريات، من أجل تحسين مركزنا بالدوري".

🔊 Kruno: rely on counter attack and looking for the full points



🔊 Al Danhani: We apologize to the coach for the recent defeat and aspire to an Asian position



📄 Details: https://t.co/Fqq9FShy4P pic.twitter.com/BOz5lVK8jD