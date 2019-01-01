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دوري الخليج العربي

مدرب بني ياس: مواجهة الظفرة ليست سهلة وهدفنا تحسين مركزنا

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هل يحقق بني ياس الفوز على الظفرة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، مدرب فريق بني ياس، على أن مواجهة فريقه أمام الظفرة ليست سهلة.

بني ياس سيواجه الظفرة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

جوريتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هدفنا الفوز بأكبر عدد من المباريات، من أجل تحسين مركزنا بالدوري".

المدرب الكرواتي تابع: "نعلم جيدًا طموح فرق الصدارة، ولكن هذا الأمر لن يمنعنا عن السعي الجاد من أجل الحصول على مركز أفضل".

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بني ياس يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، خلف العين صاحب المركز الرابع، والجزيرة الثالث وشباب الأهلي الثاني والشارقة المتصدر.

الظفرة يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة، خلف عجمان السابع بـ27 نقطة، والوحدة السادس بـ31 نقطة.

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