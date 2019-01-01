مدرب بني ياس: جاهزون لمواجهة الوحدة ونسعى لتفادي الأخطاء

مباراة هامة بين الثنائي في نصف نهائي كأس الخليج العربي

أكد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبني ياس، أن فريقه جاهزاً لمواجهة الوحدة غداً الجمعة.

بني ياس يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، في المباراة التي تجمعهما بنصف نهائي كأس الخليج العربي.

بعد أعوام السقوط -كيف عاد الإنجليز لغزو أوروبا من جديد؟

يورشيتش قال في تصريحات صحفية:"المباراة مهمة جداً لأنها ديربي ونصف نهائي بطولة كبيرة، أمام فريق لديه لاعبين كبار بخبرة عالية".

وأضاف:"يجب عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبناها أمامهم في الدوري وانتهت بالخسارة 4/1، حيث فقدنا التركيز 10 دقائق فقط وتلقينا 3 أهداف".

وتابع:"لديهم مبارات فردية كبيرة ويتمكنون من التسجيل عن طريق أنصاف الفرص".

إصابة ديمبيلي تعود أمام ليون

غيابات بني ياس:"لا يوجد، سواء على الإصابة أو الإيقاف، نعرف نقاط قوتنا وكذلك مصادر خطورتهم".

وفي نهاية حديثه شدد يورشيتش على ضرورة مراقبة ثنائي الوحدة ليوناردو وتيجالي، كما أشد بـ"تين كات" مدرب الفريق الخصم.