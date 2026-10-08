نقطة إيجابية وسط الانتقادات .. مدرب بنين يكشف كيف حصل على توقيع ليونيل ميسي رغم التشديدات الأرجنتينية

وأكد مدرب المنتخب البنيني أن فريقه اضطر إلى مغادرة ملعب «إستاديو مونومنتال» دون أي تذكار ملموس من تلك الأمسية التاريخية.

وقال رور لمحطة RMC الإذاعية الفرنسية: «العيب الوحيد هو أن الأرجنتينيين لم يقدموا لنا أي شيء. لا صورة مع ميسي ولا قميص. بل إنهم لم يسمحوا لنا حتى بدخول نفق اللاعبين. فقد أوقف رجال الأمن الجميع».

ووفقًا لرور، كان العديد من لاعبي بنين قد أحضروا قمصانهم الخاصة للمباراة ليتمكنوا من تبادلها مع أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاء المباراة: «جاء بعض اللاعبين خصيصًا مع قمصانهم. لقد حاولنا كل شيء حقًّا، لكن دون جدوى».

قبل المباراة، كانت بنين قد أحضرت عدة هدايا لميسي. فقد سلّم القائد سيسي دالمايدا للاعب الأرجنتيني وردة حمراء، ورسالة مكتوبة بخط اليد نيابة عن الفريق، وتمثالاً صغيراً لامرأة من الأمازونيات في داهومي. وتُعتبر هؤلاء المحاربات في بنين رمزاً وطنياً للقوة والمقاومة.

أما رور، فقد تمكن في النهاية من الحصول على توقيع ميسي. كان المدرب الفرنسي-الألماني يحمل قميصًا يعود إلى عام 2018، عندما كان مدربًا لمنتخب نيجيريا خلال كأس العالم، موضحًا: «أعطيته إلى ليونيل سكالوني. فطلب من ميسي توقيعه وأعاده إليّ بعد نصف ساعة».

على الرغم من إحباطه، يحتفظ رور بذكريات طيبة عن المباراة: «نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من أن نكون جزءًا من التاريخ، لا سيما في وداع أسطورة كرة القدم مثل ليونيل ميسي. كانت المشاركة في ملعب مونومنتال تجربة استثنائية للاعبيني الشباب».

جدير بالذكر أن الأرجنتين فازت في مباراة الوداع بنتيجة 3-0. قدم ميسي تمريرتين حاسمتين وسجل ركلة جزاء، ليختتم مسيرته الدولية برصيد 126 هدفاً في 208 مباراة.

وقد نجح الضيوف في منع الأرجنتينيين من التسجيل لأكثر من خمسين دقيقة، قبل أن يكسر نيكولاس أوتامندي هذا الحصار.