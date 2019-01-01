مدرب بنين: لا يمكن الاستهانة بالمغرب

المدرب سعيد بفوز تاريخي لبنين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ميشيل دوسويي مدرب منتخب بنين سعادته عقب الفوز على المغرب بركلات الترجيح في دور الـ16.

وقال دوسويي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"بالتأكيد كنا نواجه تحدياً صعباً للغاية، الفريق المغربي ليس فريقاً يمكن الاستهانة به".

وأضاف:"لدينا الكثير من اللاعبين الذين يملكون مميزات بدنية وذكاء كروي أيضاً".

وتابع:"نريد شكر الجماهير لأنهم أتوا إلى هنا لتشجيعنا، ولقد منحونا الكثير من التحفيز لأجل الفوز".

ونجح بنين في الفوز 4-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

يذكر أن منتخب تأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب المنتخب المغربي الذي لم يفُز بمباراة إقصائية في البطولة منذ نصف نهائي 2004 أمام مالي.