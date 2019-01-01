مدرب بنين: لا يمكن الاستهانة بالمغرب
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أبدى ميشيل دوسويي مدرب منتخب بنين سعادته عقب الفوز على المغرب بركلات الترجيح في دور الـ16.
وقال دوسويي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"بالتأكيد كنا نواجه تحدياً صعباً للغاية، الفريق المغربي ليس فريقاً يمكن الاستهانة به".
وأضاف:"لدينا الكثير من اللاعبين الذين يملكون مميزات بدنية وذكاء كروي أيضاً".
وتابع:"نريد شكر الجماهير لأنهم أتوا إلى هنا لتشجيعنا، ولقد منحونا الكثير من التحفيز لأجل الفوز".
ونجح بنين في الفوز 4-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
يذكر أن منتخب تأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب المنتخب المغربي الذي لم يفُز بمباراة إقصائية في البطولة منذ نصف نهائي 2004 أمام مالي.