مدرب بلد الوليد: الحكم تسبب في أذيتنا، ونستحق نفس معاملة برشلونة!

سيرخيو مدرب بلد الوليد مستاء من أداء حكم مباراة فريقه أمام برشلونة.

أعرب سيرخيو المدير الفني لفريق بلد الوليد عن استيائه من طريقة إدارة حكم مباراة فريقه أمام برشلونة للمواجهة.

جاء هذا في تصريحات صحفية تبعت المواجهة، وأكد خلالها أن فريقه استحق أن يحصل على معاملة مثيلة لتلك التي حظى بها برشلونة.

ماذا قال سيرخيو المدير الفني لبلد الوليد؟

وقال سيرخيو: "سألت الحكم عن كرة جوردي ألبا، وقال لي أن ارتفاع يده لم يكن مناسبًا ليطلق صافرته معلنًا ركلة جزاء".

وأضاف: "بالنسبة لي الأمر محسوم، لو لمست الكرة يده فهي ركلة جزاء، لو لم تلمسها فالأمر يختلف".

وأكمل: "البطاقة الحمراء التي حصل عليها أوسكار بلانو تسببت في أذيتنا، كل ما حدث هو أمر صعب الاستيعاب".

وأردف: "برشلونة لم يلعب وحده في المباراة، قدمنا كل ما لدينا، ونستحق أن نحصل على نفس المعاملة".

ما الذي حدث في المباراة ليثير غضب المدير الفني للضيوف؟

رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح بلد الوليد، وبالرغم من عودته لتقنية الفيديو، فالحكم رفض قطعيًا احتسابها بالرغم من لمس جوردي ألبا للكرة بيده.

ثم طرد لاعب الفريق الضيف أوسكار بلانو قبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة، لينهي بلد الوليد المباراة بلاعب أقل من برشلونة.

ما هو موقف برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني؟

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

بينما يحل بلد الوليد في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، مبتعدًا عن منطقة الصراع على الهبوط بأربع نقاط فقط.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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