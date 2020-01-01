مدرب بلجيكا يحمل الحظ إصابات هازارد المتكررة

مارتينيز يرى أن الحظ غائب نجمه البلجيكي

تواجد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إلى ملعب سانتياجو برنابيو لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو في أول مواجهة بين زيدان وجوارديولا.

وتحدث مارتينيز في تصريحات على هامش المباراة نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية حول جناح فريق ريال مدريد ومنتخب بلجيكا إيدين هازارد قائلاً: "لدي أمل في أن أراه قبل نهاية الموسم لازال لدينا 15 جولة حتى النهاية لا يزال أمامه الكثير في دوري الأبطال إذا تأهل ريال مدريد".

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وأضاف: "أنا واثق للغاية بأنه سيلعب مع ريال مدريد من جديد هذا الموسم، وسيكون لديه دور معنا في يورو 2020، هو قائد الفريق ونثق بعودته بكل تأكيد".

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هازارد غاب هذا الموسم فترتين على ريال مدريد بمجموع أيام 82 يوم، أصيب في ثاني مباراة يلعبها بعد الإصابة أمام ليفانتي بعد شرخ في القدم اليمنى ليغيب هذا المرة لمدة شهرين".

وأردف مارتينيز: "أنا ألقي باللوم على الحظ هازارد يبدو أن حظه سيء للغاية رفقة فريق ريال مدريد لقد غاب مع ريال مدريد أكثر مما غاب طوال مشواره مع تشيلسي".

واختتم: "هو لاعب غير محظوظ للغاية كرة القدم تعتمد على حظ كبير والحظ غائب تماماً عنه في ريال مدريد أتمنى أن يكون قوياً ليعبر تلك الإصابة".

يذكر أن ريال مدريد نجح مطلع هذا الموسم في ضم اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعد أن نجح في ختام مشواره مع البلوز بالفوز بالدوري الأوروبي.