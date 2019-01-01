مدرب بكشتاش ينتقد لوريس كاريوس ويعلن حسرته على حارسه الآخر

المدرب التركي شينول جونيش المدير الفني لفريق بكشتاش ينتقد حارسه الألماني لوريس كاريوس المعار من صفوف ليفربول الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد المدرب التركي شينول جونيش المدير الفني لفريق بكشتاش الحارس الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى الفريق الحالي المعار من صفوف ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها شينول أن لوريس كاريوس يعاني من مشاكل عديدة تتسبب في دخول الأهداف لمرماه بشكل غريب.

وقال جونيش: "لوريس كاريوس أخطأ في الأهداف التي تلقاها، كأنه قد أصيب بالركود ويفتقد للحماس من أجل لعب كرة القدم".

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وأضاف: "هذا شيء لم نستطع أن نطوره مع لوريس كاريوس في الفترة الماضية، وأعتقد أنني مسؤول نوعًا ما عن ذلك أيضًا".

وأكمل: "يبدو أن حظه سيئ للغاية، بكل صراحة لو كان تولجا - حارس مرمى الفريق الموقوف - موجود في الوقت الحالي لكنت استعنت به".

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جدير بالذكر أن كاريوس كان قد غادر فريق ليفربول في الصيف الماضي بعد أن تسبب بشكل مباشر في خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بتلقيه هدفين في منتهى الغرابة.