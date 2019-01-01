مدرب برشلونة المساعد: من حق ميسي الحصول على الراحة في أي وقت

اسبيازو يتحدث حول جلوس ميسي بديلًا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

علق جون اسبيازو المدرب المساعد لنادي برشلونة على قرار استبعاد ليونيل ميسي من التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد بأن النجم الأرجنتيني يستحق الحصول على الراحة.

وكان ليونيل ميسي قد استبعد من التشكيل الأساسي لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعاد ميسي من الإصابة التي ألمت به منذ يومين، وتدرب مع المجموعة بشكل طبيعي أمس الثلاثاء، ولكن فالفيردي فضل عدم إقحامه منذ بداية المباراة.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وحول ذلك، قال جون اسبيازو إن ليونيل ميسي يستحق الحصول على الراحة في الوقت الذي يشعر هو أنه في حاجة إليها,

وأضاف: "نأمل أن يساعدنا مالكوم في الهجوم الليلة، وأن يعوض جزءًا من تأثير ميسي، لدينا ثقافة اللعب كمجموعة واحدة في برشلونة"

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد غاب عن آخر مواجهات الكلاسيكو أيضًا بداعي الإصابة، تلك التي شهدت انتصارًا ساحقًا لبرشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.