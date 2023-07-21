مدرب برشلونة السابق: لم أدرك قيمة وظيفتي، وهل أضم إنييستا لفريقي؟

ذكريات كتالونية في الولايات المتحدة

أبدى جيراردو مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي، ندمه على الموسم الذي قضاه مع برشلونة، معترفًا بعدم تقديره لقيمة النادي الكتالوني.

المدرب الأرجنتيني سبق أن عمل ببرشلونة في موسم 2013/2014 ولكنه فشل في ترك بصمته ليرحل سريعًا عن النادي ويبتعد تمامًا عن أوروبا.

وخلال مقابلة مع راديو كتالونيا قال مارتينو:"لم أعرف ما يعنيه تدريب برشلونة ولم أقم بقياس الأمر بالشكل الكافي لذلك دفعت الثمن باهظًا".

وأضاف:"كانت أصعب سنة في مسيرتي، لم أكن على دراية بما ينطوي عليه هذا التحدي، كما أنني لم أتواجد بهذا النوع من هذه البطولات الكبرى من قبل".

مارتينو استعاد ذكريات برشلونة مؤخرًا بعد تعاقد إنتر ميامي مع جوردي ألبا، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، وهو الأمر الذي علق عليه المدرب المخضرم.

وواصل مارتينو حديثه:"أشعر بحماس شديد بقدوم ميسي وبوسكيتس وألبا، سنحاول إعادة بناء الفريق لمنحه شكلًا كرويًا صاحب جاذبية خاصة".

وعن إمكانية انتقال أندريس إنييستا لفريقه:"هو أحد أفضل اللاعبين والأشخاص الذين دربتهم على الإطلاق، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

يذكر أن إنييستا ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى إنتر ميامي، ولكنه لم يحسم قراره حتى الآن بوجود بعض العروض الأخرى من أندية سعودية وقطرية.