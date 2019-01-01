مدرب برشلونة: أكييمي كان قريباً من الانضمام للفريق الأول أمام ليجانيس

الظهير الأيسر الشاب للفريق الكتالوني كان قريباً من الفريق الأول

كشف فرنسيسكو جارسيا، مدرب الفريق الرديف لبرشلونة أن لاعب الفريق سيرجيو أكييمي، كان قريباً من الانضمام للفريق الأول في مباراة ليجانيس الأخيرة.

ولعب برشلونة أمام ليجانيس صباح السبت الماضي، في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني، وفيها فاز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية: "أكييمي لاعب ممتاز، لقد تكيف معنا بسرعة، وقدم أداء لا يصدق".

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وواصل: "لقد كان يتدرب مع الفريق الأول، وأخبرني فالفيردي أنه لديه فرصة للدخول إلى قائمة الفريق في مباراة ليجانيس".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إن احتاجه فالفيردي في الفريق، فسيكون جاهزاً في أي وقت ومستعد دائماً".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا، برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.