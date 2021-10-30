مدرب برايتون: صلاح يمر بلحظات مذهلة، وكان يستطيع تدميرنا بسهولة!

جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون يعلق على أداء صلاح وعدم تمكنه من التسجيل أمام فريقه.

أكد جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون على صعوبة الخروج بنقطة تعادل أمام ليفربول في مواجهة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتر وأكد خلالها أن المصري محمد صلاح يمر بفترة رائعة من مسيرته الكروية، وهو ما صعب الأمور عليهم في لقاء اليوم.

صلاح لاعب مذهل، ويمر بفترة رائعة ولديه مستويات طيبة للغاية، لقد عانينا لنضع الضغوط عليه في المباراة".

وأضاف: "ليفربول يملك الكثير من النجوم الذين يستطيعون بسهولة أن يدمروا دفاعنا في لحظات معدودة عن طريق الجهد الجماعي".

وكان صلاح قد فشل في التسجيل في مباراة اليوم ضد كتيبة بوتر، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وصنع هداف الدوري الإنجليزي هدف اللقاء الأول الذي سجله جوردان هندرسون، ثم سجل مرتين لكن تقنية الفيديو ألغت هدفيه.

ويحتل صلاح في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف بعد مرور عشر جولات.

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