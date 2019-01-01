مدرب بترو أتلتيكو: الجمهور سيكون عاملًا سلبيًا على الزمالك

الفارس الأبيض لم ينجح في أول مباراتين له بالكونفدرالية ومن هنا تأتي صعوبة مواجهة اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بيتو بيانكي؛ المدير الفني لبترو أتلتيكو الأنجولي، أن سيلعب على نقاط ضعف الزمالك خلال مواجهة الفريقين، موضحًا أن الجمهور لن يكون في صالح الأبيض خلال اللقاء.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الأنجولي غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب الفريق الأنجولي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أدرك جيدًا أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة في ظل امتلاك الزمالك فريق مميز للغاية ومجموعة جيدة من اللاعبين، لكننا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ونحترم رغبة المنافس في الفوز كذلك إلا أننا سنحاول الخروج بنتيجة طيبة".

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وأضاف: "الزمالك ملئ بالنجوم ولا يمكنني أن أحدد لاعب واحد مميز به، لكن في المناطق الهجومية يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، هم قادرون على إنهاء الهجمات بشكل جيد واستغلال الفرق".

بيانكي تابع: "عدم فوز الزمالك في أول مباراتين له بالبطولة سيجعله يدخل المباراة بهدف الفوز وسوف نسعى لاستغلال تلك النقطة لصالحنا، لأنه قد يكون الجمهور عاملًا سلبيًا في حال استعجال الأبيض الفوز".

يذكر أن الزمالك يتذيل جدول مجموعته برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الفريق الأنجولي ثالثًا برصيد ثلاث نقاط.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه جور ماهيا برصيد ثلاث نقاط.