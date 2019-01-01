مدرب بتروجيت: نعاني من الضغط والأهلي راحة 10 أيام

مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها اليوم تم تأجيلها لأجل غير مسمى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجيت، على أن أسلوب توزيع لجنة المسابقات، لمباريات الفريق، تسبب في ضغط فريقه قبل مواجهة الأهلي.

بتروجيت سيواجه الأهلي مساء يوم الأثنين المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عودة قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "كان يجب أن يتم تأجيل مباراتنا أمام الجونة لبعد مباراة الأهلي، ثم نلعبها خلال التوقف الدولي".

في مثل هذا اليوم عام 1998.. نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري في تحقيق كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة 🏆



ما ذكرياتك مع هذه البطولة؟ 💬 pic.twitter.com/ZDpRprhvdK — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

المدير الفني لبتروجيت واصل: "لعبنا مباراة أول أمس، ثم مباراة الجونة، وبعد ذلك سنلعب أمام الأهلي يوم الإثنين، كل هذا الضغط والأهلي يحصل على راحة 10 أيام".

عودة اختتم حديثه قائلًا: "تلك القرارات تتسبب في إهدار مجهودنا، حيث يتم اتخاذها دون مراعاة حاجة اللاعبين للراحة، حيث يعاني نصف الفريق من الإجهاد، ولا يوجد وقت للاستشفاء".

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بتروجيت فاز على الداخلية يوم الأثنين الماضي، ثم خسر من الجونة اليوم بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم في الجونة.