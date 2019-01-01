مدرب بايرن ميونخ يُعلن عن إصابة مفاجئة لليفاندوفسكي

ويخضع لعملية جراحية..

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن خضوع نجم فريقه، روبرت ليفاندوفسكي، لعملية جراحية بعد مباراة فولفسبورج المزمع إقامتها يوم السبت ضمن ختام الدور الأول من البوندسليجا.

ليفاندوفسكي هو هداف البايرن الأول هذا الموسم محليًا، إذ سجل 19 هدفًا في الدوري الألماني، وبالهدف الأخير له في فرايبورج مساء الأربعاء، يكون قد صار ثالث هداف تاريخي للبوندسليجا برصيد 221 هدفًا متخطيًا الأسطورة يوب هاينكس صاحب الـ220 هدفًا.

وعلى الرغم من الإصابة، إلا أن ليفا سيكون متاحًا أمام الفولفي، وذلك حسبما أكد فليك، حيث قال في المؤتمر الصحفي "روبرت سيخضع لعملية جراحية في الفخذ فورًا بعد مباراة السبت.".

كما أضاف "لا نُريد أن نضيع أي وقت، علينا أن نرى كيف ستسير عملية الاستشفاء حتى يعود لنا سريعًا. في الوضع الذي نحن فيه الآن، نحن سعداء أنه سيكون متاحًا أمام فولفسبورج.".

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وعن فترة الغياب، أعلن فليك أنها ستتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، وهي فترة لن يشعر فيها البايرن بشيء كون العملاق البافاري في طريقه للعطلة الشتوية والتي ستمتد حتى الثامن عشر من يناير المقبل، عندما يعود البطل لمواجهة هيرتا برلين في افتتاحية الدور الثاني.

في الوقت نفسه، فقد أعلن فليك أن بايرن يُقاسي عديد الإصابات قبل مباراة فولفسبورج، فقال "لدينا 11 لاعبًا سليمين فقط من الفريق الأول، وسنضيف إليهم 5 لاعبين من قطاع الشباب.".

"ألابا؟ إنه يُعاني من إصابة في الكعب تعرض لها خلال مباراة فرايبورج، لقد تدرب وحده اليوم، ولكنه قد يتواجد معنا غدًا في المباراة."

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتقاسم المركز الثالث مع بوروسيا دورتموند برصيد 30 نقطة لكل منهما وبفارق 4 نقاط عن صاحبي المركز الأول، لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ.