مدرب بايرن السابق: كوفاتش في حاجة لنجوم صف أول

فيليكس ماجات المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ يدافع عن نيكو كوفاتش ويطالب بدعم الفريق بصفقات من الصف الأول لمساعدته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيليكس ماجات المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ على دعمه التام لمشروع المدرب نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماجات وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدعم فوري في عدة مراكز من أجل العودة للمنافسة الأوروبية.

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( 📸 : @FCBayernAr ) pic.twitter.com/eJCzx2IxLr — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وقال ماجات: "بكل تأكيد لا يمكن تجاهل الدور والتأثير الخاص بنيكو كوفاتش على فريق مثل آينتراخت فرانكفورت عندما قادهم لكأس ألمانيا ضد بايرن ميونخ".

وأضاف: "أنا لدي قناعة كاملة أنه سينهي ذلك الموسم الصعب في بايرن ميونخ برفعه للقبين في شهر مايو، الدوري والكأس".

وأكمل: "على الرغم من ذلك هو لا يزال في حاجة لعدد من نجوم الصف الأول حتى يعود الفريق للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".

جدير بالذكر أن جول.كوم قد علم بوجود نية لدى إدارة النادي البافاري بإقالة المدرب بنهاية الموسم الجاري حتى لو حقق الثنائية المحلية.