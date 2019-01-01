مدرب بايرن الجديد: هذا هو التحدي الأكبر في حياتي

هانز فليك المدير الفني الجديد في نادي بايرن ميونخ يؤكد على صعوبة التحدي الذي يخوضه

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني على صعوبة توليه المسؤولية الفنية الخاصة بالفريق في تلك المرحلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فليك خلال المؤتمر الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام أولمبياكوس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "أريد أن أتحدث لكل اللاعبين وأظهر لهم ما الذي يستطيعون أن يقدموه وما هي المهام المطلوبة منهم، أريد للفريق أن يأخذ المبادرة وأن يظهر الجودة".

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وأضاف: "كل شيء كان سريعًا للغاية، وبكل وضوح كنت أعلم أنني سأكون البديل في الوقت الحالي وكان يجب أن أوافق بدافع الولاء والحب للنادي لكنه من أكبر تحديات حياتي".

وعن أخبار التشكيلة: "لدينا الثلاثي خافي مارتينيز وتوماس مولر وجوشوا كيميتش، أستطيع أن أقول أنهم سيكونون في التشكيلة الأساسية، لكنني لا أستطيع الحديث عن المزيد".

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بواقع تسع نقاط جمعها من ثلاث مواجهات فاز بجميعها.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ كان قد أقال مديره الفني السابق نيكو كوفاتش قبل ساعات بسبب الخسارة الكبيرة أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف نظيفة.