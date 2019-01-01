مدرب بارما: استحقينا التعادل أمام ميلان

روبيرتو دافيرسا المدير الفني لنادي بارما يتحدث حول التعادل أمام ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى روبيرتو دافيرسا المدير الفني لنادي بارما أن فريقه استحق الحصول على نقطة التعادل في مواجهة ميلان.

وكان برونو ألفيش قد شارك في تعادل فريقه بارما أمام ضيفه ميلان بهدف لمثله في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

وسجل برونو ألفيش هدف التعادل لميلان في الدقيقة الرابعة والسبعين من ضربة حرة مباشرة بعدما تقدم كاستييخو لميلان.

وعقب المباراة، قال روبيرتو دافيرسا المدير الفني لنادي بارما إن فريقه قدم مباراة كبيرة وكان خصمًا لميلان طوال التسعين دقيقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وقال دافيرسا: "للعبنا مباراة رائعة ونجحنا في العودة في النتيجة حتى على الرغم من تلقي هدف مفاجئ في شوط المباراة الثاني"

وأضاف: "استحقينا الحصول على هذه النقطة، وكنا قريبين من الفوز في أوقات كثيرة، ولكن بعيدًا عن كل ذلك أنا فخور بفريقي""

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يذكر أن ميلان بتعادله اليوم أمام بارما أصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع في حال فوز روما على إنتر ميلان الليلة.