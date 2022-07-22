مدرب أياكس يُحبط تين هاج مجددًا .. نجم الفريق ليس للبيع!

خيبة أمل جديدة في سوق انتقالات الشياطين الحمر

يدخل سوق انتقالات مانشستر يونايتد منعطف محبط، بعد عدم حسم صفقة التعاقد مع فرينكي دي يونج من برشلونة حتى الآن، حيث جاءت الأخبار الجديدة بإخفاق جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

الشياطين الحمر يستهدفون ضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام خلال سوق الانتقالات الجارية، لكن الأمر يتجه للفشل كما أوضح المدير الفني للنادي الهولندي في تصريحاته.

ويرى ألفريد شرودر مدرب أياكس أن هدف مانشستر يونايتد لن يغادر النادي هذا الصيف.

أنتوني لن ينضم إلى مانشستر يونايتد

ألفريد شرودر في حديثه إلى شبكة "ESPN" الأمريكية، صرح عن مستقبل أنتوني: "أعتقد حقًا أنه سيبقى قمنا ببيع الكثير من اللاعبين ولم يحدث هذا في السنوات الأخيرة لقد اشترينا أيضًا لاعبين لكننا قمنا ببيع العديد من اللاعبين لدرجة أنني أفترض أن لا أحد سيغادر".

وأتم: "أفترض أن لا أحد سيغادر إذا قمنا ببيع لاعب رئيسي آخر فلن يكون ذلك جيدًا بالنسبة لنا".

أنتوني كان أحد أفضل لاعبي النادي الهولندي في الموسم الماضي حيث ساهم ب12 هدفًا و 10 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة في جميع المسابقات.

الجدير بالذكر أن أياكس باع بالفعل لاعبًا لمانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث وقع ليساندرو مارتينيز مع الشياطين الحمر مقابل رسوم أولية تبلغ حوالي 46 مليون جنيه إسترليني.