مدرب اليابان: يجب اللعب بطريقة هجومية للفوز على إيران

مدرب المنتخب الياباني يتحدث عن مواجهة إيران

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، على أن الفوز بهدف واحد على إيران، في المباراة التي ستجمع بينهما في كأس أمم آسيا.

المنتخب الياباني سيواجه نظيره الإيراني، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة بالإمارات، والمقرر لها غدٍ الأثنين.

مورياسو قال خلال تصريحات صحفية: "بالطبع لا نمتلك فريقًا نموذجيًا، ولكننا نتطور في كل مباراة نخوضها في كأس آسيا".

تمنياتنا بالشفاء للاعب المنتخب الإماراتي، ستعود أقوى يا محمد 🙏#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/YyllbLpZUp — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

مدرب اليابان تابع: "لاعبو فريقي يحققون النتيجة في كل مباراة، وهدفهم هو الفوز دون النظر إلى طريقة اللعب التي تحقق هذا الانتصار".

وأردف: "منتخب إيران فريق متميز، ونحترم أي منافس، وهدفنا هو كيفية التعبير عن أسلوبنا ومستوانا، وينبغي علينا اللعب بطريقة هجومية من أجل الفوز غدًا".

واختتم مورياسو تصريحاته قائلًا: "يجب الاحتفاظ بالكرة أمام القوة البدنية التي يعتمد عليها المنتخب الإيراني، ويجب تسجيل الأهداف".