مدرب اليابان: لا أنظر لسجلي الفردي وندرك قوة منتخب قطر

المدير الفني للمنتخب الياباني يتحدث عن قوة المنتخب القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، على أن واجهة قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا، ستكون صعبة للغاية.

المنتخب الياباني صعد للمباراة النهائي لكأس آسيا 2019، بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة نصف النهائي.

مورياسو قال خلال المؤتمر الصحفي: "ندرك قوة المنتخب القطري، فهو استطاع أن يسجل 16 هدفًا، دون تلقي أي أهداف".

مدرب اليابان تابع: "استطعنا التأهل للنهائي، ونتطور كفريق في كل مباراة، وأريد أن يحافظ جميع اللاعبين على الثقة بأنفسهم خلال تلك المباراة".

وعلق هاجيمي على حالة تتويج اليابان باللقب، سيكون أول من يتوج باللقب لاعبًا ومدربًا، حيث قال: "نريد الفوز كفريق، ولا أنظر للسجل الفردي".

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وكيف سيكون اللقاء الختامي أمام اليابان🇯🇵؟

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هاجيمي أردف: "لاعبو اليابان أصبحوا أفضل في قراءة المباراة، وأنا أفضل اللعب بشكل جماعي والحفاظ على الكرة والانتقال من الدفاع للهجوم".

واختتم مدرب اليابان تصريحاته قائلًا: "شيوتاني لاعب العين الإماراتي انضم لنا متأخرًا، بدلًا من لاعب مصاب، ونحن نعرف أنه سيكون مفيدًا للفريق".

المنتخب الياباني سيواجه نظيره القطري مساء يوم غد الجمعة، في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.